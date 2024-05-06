بمشاركة جهات تعليمية وحكومية.. "تعليم مكة" يدشن معرض "وعينا أمن"

نفّذ قسم الوعي الفكري بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، معرض "وعينا أمن"، الذي ينطلق اليوم الاثنين ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
من جانبه قال مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام إن إدارة التعليم تشارك بالمعرض؛ كونها مؤسسة من المؤسسات التعليمية المنوط بها مسؤولية الشباب، وتشارك معها مؤسسات الدولة في العاصمة المقدسة لرفع الوعي لدى الشباب.
وأضاف "الغنام" عبر "الإخبارية": يشارك في هذا المعرض مجموعة من القطاعات التعليمية والحكومية كجامعة أم القرى، وشرطة العاصمة المقدسة، ومكافحة المخدرات، والهيئة العامة للإعلام، والهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام، والشؤون الصحية بمكة المكرمة.
وتابع: خصصنا هذا المعرض لطلاب المرحلة الثانوية بنين وبنات، وسيكون هناك جدول زيارة لجميع طلاب المرحلة ليكون مجتمعنا مجتمعًا واعيًا بإذن الله، ونحن نتحدث عن الوعي بمفهومه الشامل الأمني الصحي والنفسي.