بمشاركة جهات تعليمية وحكومية.. "تعليم مكة" يدشن معرض "وعينا أمن"

‏من جانبه قال مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام إن إدارة التعليم تشارك بالمعرض؛ كونها مؤسسة من المؤسسات التعليمية المنوط بها مسؤولية الشباب، وتشارك معها مؤسسات الدولة في العاصمة المقدسة لرفع الوعي لدى الشباب.