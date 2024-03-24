المركز الوطني للفعاليات يحتفل بيوم المسؤولية الاجتماعية ويؤكّد تعزيز قيمها في قطاع الفعاليات

وضع المركز ثلاثة مسارات رئيسة للوصول إلى أهدافه في هذا الإطار؛ أولها مسار التعليم والتدريب والاهتمام بالطاقات الشابة؛ وقدّم المركز من خلاله أكثر من 55 ألف ساعة على رأس العمل، في برنامج رواد الفعاليات في دورته الثانية، بما يسهم في صناعة مستقبل فارق في قطاع الفعاليات، كما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم رواد الأعمال وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع.