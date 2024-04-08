قطار "حائل- الرياض" يعود لمحطة انطلاقه بعد تعرُّضه لعُطل فني

وأشار عدد من الركاب إلى أن القطار توقَّف بعد أن غادر المحطة على مسافة 5 كلم، ولاحظ الركاب تغيرًا في حركة القطار بين السرعة والبطء، وانطفأت أنوار القطار، ثم عاودت الإضاءة، ثم ما لبثت أن انطفأت، وتوقف القطار عن الحركة تمامًا.