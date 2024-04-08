قطار "حائل- الرياض" يعود لمحطة انطلاقه بعد تعرُّضه لعُطل فني

محليات
قطار "حائل- الرياض" يعود لمحطة انطلاقه بعد تعرُّضه لعُطل فني
استمر توقُّفه لأكثر من ساعة ونصف الساعة
عاد ركاب قطار "حائل-الرياض"، الذي انطلق اليوم الـ7:45 مساء من محطة حائل، إلى المحطة نفسها؛ وذلك لتعرُّضه لعطل فني على بُعد 5 كلم من المحطة، واستمر متوقفًا لأكثر من ساعة ونصف الساعة قبل أن يقرر الطاقم الفني رجوعه للمحطة لاستكمال إصلاحه.
وأشار عدد من الركاب إلى أن القطار توقَّف بعد أن غادر المحطة على مسافة 5 كلم، ولاحظ الركاب تغيرًا في حركة القطار بين السرعة والبطء، وانطفأت أنوار القطار، ثم عاودت الإضاءة، ثم ما لبثت أن انطفأت، وتوقف القطار عن الحركة تمامًا.
يُذكر أن قطار رحلة "حائل-الرياض" يمر بمحطتَي القصيم والمجمعة قبل وصوله للرياض.