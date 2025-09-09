كفاءات طبية في العيون والجراحة العامة تنضم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

إنضم مؤخراً لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، كلاً من الدكتور علاء هشام مفتي إستشاري طب وجراحة العيون وجراحات الماء الأزرق والأبيض والجراحات المعقدة لمقدمة العين، والدكتورة نوف يحي عقيل استشارية الجراحة العامة وجراحات القولون والمستقيم.
والدكتور علاء مفتي حاصل على الزمالة الكندية في الجلوكوما من جامعة ماكجيل بمونتريال ، وهو أول طبيب سعودي يحصل على الزمالة الكندية في الجلوكوما والجراحات المعقدة لمقدمة العين بجامعة تورنتو، تحت إشراف الجراح الدكتور آيك أحمد، المصنف عالمياً كأفضل جراح عيون لعام2024 . كما أنه حاصل على البورد السعودي في طب وجراحة العيون، بالاضافة إلى الزمالة السعودية للجلوكوما من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (KKESH)، بالتعاون مع معهد ويلمر للعيون بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وهو عضو في جمعية الجلوكوما الأمريكية (AGS)، والجمعية الأمريكية لجراحة الماء الأبيض وتصحيح النظر (ASCRS)، بالإضافة إلى عضوية الجمعية العالمية لتصحيح النظر (ISRS)، والأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO).
ويشغل د. علاء عدة مناصب، فهو أستاذ مساعد لطب وجراحة العيون بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ومدير لجنة البرنامج التدريبي المشترك لطب وجراحة العيون بالقطاع الثاني بجدة، بالإضافة لكونه عضو بمجلس إدارة مجموعة الجلوكوما السعودية (SGG) .
والدكتور مفتي يمتلك خبرة تزيد عن 15عاماً في مجال طب العيون، وهو مختص في الجراحات المعقدة لمقدمة العين وتصحيح الإبصار، ويقوم بتشخيص ومعالجة حالات الماء الأبيض، والعيوب الإنكسارية عن طريق عمليات تصحيح النظر. كما يتميز بخبرته في معالجة حالات العدسات المخلوعة، وإضطرابات الرؤية ما بعد عمليات الماء الأبيض، ومضاعفات العدسات الصناعية، بالإضافة لحالات الإصابات والعيوب الخلقية للقزحية.
كما تشمل خبراته جراحات الماء الأبيض، وجراحات الجلوكوما المجهرية (MIGS)، وإجراء عمليات تصحيح النظر بالليزر والفيمتو ليزك، عمليات زراعة العدسات، الجراحات المعقدة لمقدمة العين للتثبيت الجراحي للعدسات الصناعية أو إستبدالها، وجراحات ترميم وتجميل القزحية. وقد شارك الدكتور علاء في عدة مؤتمرات محلية و دولية، وساهم برئاسة لجنة الجلوكوما العلمية بمؤتمر البحر الأحمر الدولي لطب العيون لعامي 2022 -2024 .
أما الدكتورة نوف عقيل فهي حاصلة على الزمالة الأمريكية في جراحة القولون والمستقيم من مستشفى كليفلاند كلينك أوهايو، وحاصلة على برنامجي الامتياز والاقامة من مستشفى جامعة الملك عبد العزيز في جدة، والبورد السعودي في الجراحة العامة، وتعمل كاستشارية جراحة القولون والمستقيم في جامعة الملك عبد العزيز. كما عملت سابقاً كباحثة زائرة في مركز صحة الحوض بجامعة ستانفورد الأمريكية عام 2023، الأمر الذي أضاف إلى خبرتها في التعامل مع الحالات المعقدة لاضطرابات قاع الحوض. وقد نشرت لها العديد من الأبحاث العلمية في مجال جراحة القولون والمستقيم، وشاركت في تأليف فصول علمية في كتب طبية متخصصة باضطرابات قاع الحوض، الأمر الذي يعكس إسهامها الأكاديمي في تطوير جراحة القولون والمستقيم.
والدكتورة نوف عقيل تمتلك خبرة تتجاوز الـ 13 عاماً، في تشخيص وجراحة أمراض الأمعاء الالتهابية كداء كرونز والتهابات القولون التقرحي وجراحات أورام القولون والمستقيم، والنواسير والخراجات الشرجية والعصعصية واضطرابات قاع الحوض ومتلازمة صعوبة الإخراج والبواسير والشروخ الشرجية، بالإضافة إلى سلس البراز والنواسير المهبلية وهبوط المستقيم، فضلاً عن إجرائها الجراحات التنظيرية للأمراض الحميدة وأورام القولون والمستقيم.