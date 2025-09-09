كفاءات طبية في العيون والجراحة العامة تنضم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

أما الدكتورة نوف عقيل فهي حاصلة على الزمالة الأمريكية في جراحة القولون والمستقيم من مستشفى كليفلاند كلينك أوهايو، وحاصلة على برنامجي الامتياز والاقامة من مستشفى جامعة الملك عبد العزيز في جدة، والبورد السعودي في الجراحة العامة، وتعمل كاستشارية جراحة القولون والمستقيم في جامعة الملك عبد العزيز. كما عملت سابقاً كباحثة زائرة في مركز صحة الحوض بجامعة ستانفورد الأمريكية عام 2023، الأمر الذي أضاف إلى خبرتها في التعامل مع الحالات المعقدة لاضطرابات قاع الحوض. وقد نشرت لها العديد من الأبحاث العلمية في مجال جراحة القولون والمستقيم، وشاركت في تأليف فصول علمية في كتب طبية متخصصة باضطرابات قاع الحوض، الأمر الذي يعكس إسهامها الأكاديمي في تطوير جراحة القولون والمستقيم.