في أول أيام ملتقى السياحة السعودي.. خبراء ومسؤولون يناقشون مستقبل استدامة الوجهات السياحية

من جهته، ذكر أنصار بابو، مدير العمليات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن الاستدامة تركز على حفظ البيئة، وتطوير المجتمع المحلي، والجدوى الاقتصادية، والبناء والتطوير لسنوات مقبلة، وتوفير فرص وظيفية، والمشاركة في صناعة السياحة للمواطنين. موضحًا أن تجربة العلا لديها أولوية، هي مبادرة السعودية الخضراء، والوصول إلى هدف "صفر" انبعاثات كربونية، والتعامل مع المخلفات، وتطوير المجتمع المحلي، إلى جانب التحرك بواسطة الدراجات لمزيد من دعم الاستدامة.