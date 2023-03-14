في أول أيام ملتقى السياحة السعودي.. خبراء ومسؤولون يناقشون مستقبل استدامة الوجهات السياحية

رسم عدد من المختصين والمسؤولين المحليين والدوليين أبرز ملامح مستقبل الوجهات المحلية، واستدامة جاذبيتها، واستقطابها السياح والزوار من الداخل والخارج، وذلك من خلال مشاركتهم في جلسة "مستقبل إدارة الوجهات (الاستدامة)"، ضمن فعاليات اليوم الأول في ملتقى السياحة السعودي المقام في الرياض.
وأوضح عبدالله الدخيل، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة، أن السعودية تقود المنطقة بمبادرة الشرق الأوسط الخضراء، وتعمل بقوة على استدامة القطاع السياحي في السعودية. مشيرًا إلى أن السعودية بدأت بطريقة صحيحة بالمحافظة على الإرث، والاستثمار في المشاريع الكبرى، والمحافظة على العادات والتقاليد للمجتمعات المحلية في المناطق السياحية.
ولفت إلى أن الوجهات السعودية لديها جاذبية عالية جدًّا؛ إذ حققت 93 مليون زيارة خلال العام الماضي 2022م من داخل السعودية وخارجها. معتبرًا أن الوجهات المحلية جاذبة، وتتميز بالتنوع والمشاريع الكبرى، وتوافُر البنية التحتية، وسهولة الوصول والدخول للمملكة.
بدوره، أشار رائد البسيط، رئيس البيئة والاستدامة للمجموعة في البحر الأحمر الدولية، إلى أن المشاريع الكبرى في السعودية مشاريع استراتيجية، تهدف للاستدامة، منها مشروع البحر الأحمر. مبينًا أهمية الاستثمار في الوجهات المحلية.
وذكر أن هناك تقويمًا وقياسًا لأهداف مشروع البحر الأحمر المتحققة وفق أحدث الممارسات العالمية، وحوكمة وزارة البيئة، وكذلك عنصر مناسبة المجتمع المحلي.
وبيّن أن العروض السياحية في السعودية مميزة، وتعتمد على استدامة الوجهات المحلية وتكاملها ضمن منظومة واحدة، إضافة إلى الاطلاع لأول مرة على الثقافة السعودية المتنوعة من قِبل السياح والزوار من مختلف دول العالم كتجربة فريدة.
من جهته، ذكر أنصار بابو، مدير العمليات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن الاستدامة تركز على حفظ البيئة، وتطوير المجتمع المحلي، والجدوى الاقتصادية، والبناء والتطوير لسنوات مقبلة، وتوفير فرص وظيفية، والمشاركة في صناعة السياحة للمواطنين. موضحًا أن تجربة العلا لديها أولوية، هي مبادرة السعودية الخضراء، والوصول إلى هدف "صفر" انبعاثات كربونية، والتعامل مع المخلفات، وتطوير المجتمع المحلي، إلى جانب التحرك بواسطة الدراجات لمزيد من دعم الاستدامة.
وأشار إلى أن جذب السياح الوجهات السعودية يتم من خلال العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، والمغامرات والتجارب الثرية.
يُشار إلى أن النسخة الأولى لـ"ملتقى السياحة السعودي" تُقام تحت شعار "بابك للسياحة"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 مارس الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسط مشاركة 350 جهة سعودية متخصصة بصناعة السفر والسياحة.