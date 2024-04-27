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بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف ومساعده.. "محافظ الزلفي" يدشّن حملة "الدين يسر"
تهدف إلى بيان سماحة الدين وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال والتحذير من الفرق المنحرفة
دشّن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ بمكتبه في ديوان المحافظة حملة "الدين يسر" التي تنظّمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتمّ التدشين بحضور رئيس الهيئة بالمحافظة عبدالرحمن بن حميدان الحميدان؛ ومساعده محمد الرميح.
وتهدف الحملة التوعوية إلى بيان سماحة الدين الإسلامي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليُسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة.
وتستهدف الحملةُ جميعَ فئات المجتمع عبر مجموعة من البرامج المتنوعة والنشر الرقمي، وغيرها من الوسائل التوعوية.