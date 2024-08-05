فرصة استثنائية.. "فومكس" يواصل استقبال طلبات العارضين في نسخته الثالثة لـ 2025م

واصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون، استقبال طلبات مشاركة العارضين والشركات المحلية والعالمية في النسخة الثالثة من معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، المصاحب لأعمال المنتدى السعودي للإعلام، الذي يُقام في الرياض خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025م.