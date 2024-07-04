إغلاق بوابتَي القبول الموحد في الرياض وتحديد إجراءات النتائج للطلاب والطالبات

وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول الساعة 12 ظهرًا، ويتمّ إلغاء قبول من لم تؤكّد القبول يوم الأحد 08/ 01/ 1446هـ - 14/ 07/ 2024م، كما سيتمّ إعلان النتائج وبدْء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 12/ 01/ 1446هـ - 18/ 07/ 2024م، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير الساعة 12 ظهرًا، ويتمّ إلغاء قبول من لم تؤكد القبول يوم الأحد 15/ 01/ 1446هـ - 21/ 07/ 2024م.