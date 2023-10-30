أكثر من 3900 مستفيد من "أكاديمية إرادة الرياض" خلال 9 أشهر من 2023

ووصل عدد المشاركين في البرامج العلمية وورش العمل المتعلقة بتخصصات الصحة النفسية وعلاج الإدمان إلى أكثر من ٢٦٠٠ متخصص؛ فيما بلغ عدد المتدربين الذين استفادوا من البرامج التدريبية التي ينفذها المجمع، أكثر من ١٣٠٠ متدرب من القطاع العام والخاص، وعدد ساعات التعليم الطبي المستمر لبرامج المجمع خلال هذه الفترة ٢٦ ساعة تعليمية.