بشّرنا بها محمد بن سلمان.. "وفا": في مملكة مستقرّة ومزدهرة أصبحنا مصدرًا للفرص وحاضنين للابتكار

ويعلّق "وفا" قائلًا: "هذا هو الواقع الذي تعمل المملكة من أجله، عالم متكامل مستقرّ ومزدهر، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك؛ فهي أصبحت مصدرًا للفرص وحاضنة للابتكار، وهو أمر يعطينا فكرة واضحة عمّا تخطّط له المملكة للحاضر والمستقبل، فالانطلاقة القوية التي انطلقتها قبل ثماني سنوات ما زالت بالقوة ذاتها لم تضعف بل زادت من وتيرتها باقتصاد متطوّر متنوع متسارع النمو، فأنْ يكون إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحاليّ أكثر من "50%" من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي؛ لَهو أمر يدلّ على نجاعة السياسات الاقتصادية وبُعد النظر عند واضعها الذي استشرف المستقبل وبنى خططه على المتاح من الإمكانيات والقدرات التي أثبتت للعالم أن المملكة عملاق لا يمكن إلا إبرام الشراكات معه، عطفًا على ما تتحلّى به مكونات وإمكانيات وتوازن دون تفريط في القضايا الدولية".