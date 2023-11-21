بمشاركة "المتفردة".. افتتاح النسخة الثالثة من مسابقة تبليسي الدولية للأصوات وسط حضور سعودي متميز

انطلق في العاصمة الجورجية حفل افتتاح النسخة الثالثة من مسابقة تبليسي الدولية للأصوات- كراون أوبرا (Oper Crown)، والذي ينعقد في الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر على مسرح الأوبرا والباليه، وبمشاركة شركة "المتفردة" لخدمات الأعمال كشريك استراتيجي، وبحضور رئيسة الدولة ورئيس الوزراء ووزيرة الثقافة والرياضة والشباب.
وسيتنافس المشتركون من جورجيا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، أيرلندا، ألمانيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إسرائيل، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، إيران، تركيا، أذربيجان، كازاخستان، طاجيكستان، أوزبكستان، مولدوفا، وأرمينيا، أمام لجنة تحكيم دولية متميزة تتألف من رؤساء أوبرا مرموقين ووكالات معروفة في العالم؛ من بينهم بيتر "ماريو كاتونا" مدير اختيار الممثلين في دار الأوبرا الملكية "كوفنت جاردن"، و"صامويل جيلبر" مدير ورئيس التخطيط الفني في واشنطن الوطنية للأوبرا، و"روبرت كيرنر" مدير اختيار الممثلين في دار الأوبرا في فيينا، و"سيلفستر أوكوفاتش" مدير عام أوبرا المجر، و"سارة جين ديفيز" مديرة اختيار الأوبرا الاسكتلندية، و"بيتر تايلر" المدير الفني لأوبرا دريسدن، و"هينينج روه" المدير الفني لأوبرا جوتنبرج. بالإضافة إلى ذلك ستكون أولغا روستروبوفيتش رئيسة مؤسسة مستيسلاف روستروبوفيتش ومدير وكالة الموسيقى الدولية لأتلييه فيديلي، عضوًا في لجنة التحكيم. قائمة اللجنة التحكيمية متنوعة ومتعددة الخبرات.
وكان التصويت قد انطلق يوم 20 نوفمبر في الساعة 12 ظهرًا، وجرى تحديد ترتيب دور المشاركين، كما انطلقت المسابقة الفعلية بحفل موسيقي شارك فيه الفائزون في المسابقات السابقة.
تتألف المسابقة من ثلاث جولات؛ حيث ستبدأ الجولة الأولى اليوم وغدًا، ومن ثم ستقام الجولة الثانية في 23 نوفمبر. أما الجولة الثالثة النهائية فسيتم فيها إعلان النتائج وتكريم الفائزين الثلاثة في الحفل الختامي للمسابقة؛ وذلك في يوم 25 نوفمبر الساعة 18:00، وسيقوم المتأهلون للتصفيات النهائية بأداء فردي أمام الجمهور برفقة أوركسترا مسرح تبليسي للأوبرا والباليه بقيادة زازا عزميفاراشفيلي.
وتأتي مشاركة شركة المتفردة لخدمات الأعمال كشركة سعودية في هذه الفعالية الدوليةً كشريك استراتيجي للمسابقة؛ تأكيدًا على انفتاح المملكة على العالم من خلال مد جسور التعاون الثقافي والحضور السعودي المشرف دوليًّا.
وتأسست شركة "المتفردة" انطلاقًا من محفزات رؤية المملكة 2030، وتعمل على تصميم وتطوير الفرص الاستثمارية الجاذبة للمملكة والمساهمة في تحقيق أهداف الشركاء من القطاعين العام والخاص والمؤثرة في مجالي الثقافة والترفيه.