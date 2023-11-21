بمشاركة "المتفردة".. افتتاح النسخة الثالثة من مسابقة تبليسي الدولية للأصوات وسط حضور سعودي متميز

وسيتنافس المشتركون من جورجيا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، أيرلندا، ألمانيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إسرائيل، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، إيران، تركيا، أذربيجان، كازاخستان، طاجيكستان، أوزبكستان، مولدوفا، وأرمينيا، أمام لجنة تحكيم دولية متميزة تتألف من رؤساء أوبرا مرموقين ووكالات معروفة في العالم؛ من بينهم بيتر "ماريو كاتونا" مدير اختيار الممثلين في دار الأوبرا الملكية "كوفنت جاردن"، و"صامويل جيلبر" مدير ورئيس التخطيط الفني في واشنطن الوطنية للأوبرا، و"روبرت كيرنر" مدير اختيار الممثلين في دار الأوبرا في فيينا، و"سيلفستر أوكوفاتش" مدير عام أوبرا المجر، و"سارة جين ديفيز" مديرة اختيار الأوبرا الاسكتلندية، و"بيتر تايلر" المدير الفني لأوبرا دريسدن، و"هينينج روه" المدير الفني لأوبرا جوتنبرج. بالإضافة إلى ذلك ستكون أولغا روستروبوفيتش رئيسة مؤسسة مستيسلاف روستروبوفيتش ومدير وكالة الموسيقى الدولية لأتلييه فيديلي، عضوًا في لجنة التحكيم. قائمة اللجنة التحكيمية متنوعة ومتعددة الخبرات.