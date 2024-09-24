"الإرشاد الزراعي": أصناف جديدة من أشجار البن العربي تنمو تحت الإضاءة العالية

وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، طبيعة الإضاءة الملائمة لزراعة البن، مشيراً إلى أن أشجار البن العربي تعتبر محبة للظل، إلا أن برامج التربية والتحسين الوراثي أنتجت العديد من الأصناف التي تنمو وتثمر جيداً حتى تحت ظروف الإضاءة العالية، مثل أصناف طرز كاتورا وبوربون وتيبيكا".