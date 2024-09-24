محليات
"الإرشاد الزراعي": أصناف جديدة من أشجار البن العربي تنمو تحت الإضاءة العالية
أعاد السبب إلى "التربية والتحسين الوراثي" وأشار إلى طرز كاتورا وبوربون وتيبيكا
قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في الإرشاد الزراعي، أن أشجار البن العربي من الأشجار المحبة للظل، وبواسطة برامج التربية والتحسين الوراثي تم إنتاج أصناف جديدة لها القدرة على النمو بشكل جيد تحت ظروف الإضاءة العالية.
وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، طبيعة الإضاءة الملائمة لزراعة البن، مشيراً إلى أن أشجار البن العربي تعتبر محبة للظل، إلا أن برامج التربية والتحسين الوراثي أنتجت العديد من الأصناف التي تنمو وتثمر جيداً حتى تحت ظروف الإضاءة العالية، مثل أصناف طرز كاتورا وبوربون وتيبيكا".