بمشاركة أكثر من 276 ألفًا.. إتقان العقارية تختتم احتفالات اليوم الوطني 94 ببارك أفنيو

وشهد الحفل، يوم أمس الاثنين، أكثر من 95 ألف مشارك، وقدمت إتقان برنامجًا حافلًا انطلق من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا ببارك أفينو، افتتح بالسلام الملكي وبعرض كلمات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وعرض فيديو إتقان الخاص باليوم الوطني الذي نفذته موجات، كما تم استعراض عرضات المناطق "النجدية ـ الحجازية والجنوبية والشرقية والجيزانية"، فيما عرضت 67 فاصلًا قصيرًا في 27 موضوعًا، يدور محتواها عن الثقافة السعودية وثرائها وعمقها التاريخي والحضاري، بإبراز جوانب شتى ومتنوعة اجتماعيًّا وثقافيًّا وتاريخيًّا وصناعيًّا وزراعيًّا ومناخيًّا وجغرافيًّا وغيرها.