بمشاركة أكثر من 276 ألفًا.. إتقان العقارية تختتم احتفالات اليوم الوطني 94 ببارك أفنيو

بمشاركة أكثر من 276 ألفًا من المواطنين والمقيمين، اختتمت شركة إتقان العقارية فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني 94 التي نظمتها شركة موجات بمول بارك أفنيو بحي قرطبة بمدينة الرياض، والتي استمرت ثلاثة أيام برعاية إتقان العقارية، وبالشراكة الاستراتيجية مع بارك أفنيو وفيدا العقارية.
وفي التفاصيل: أعلنت إتقان العقارية عن عدد الذين شاركوا بالفعاليات التي شهدتها برامج اليوم الوطني الـ94 أكثر من 276 ألف مستفيد من الجنسين؛ بحسب الإحصائيات التي تم رصدها خلال مدة الفعاليات اليومية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا ليومي السبت والأحد، ومن الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية عشرة ليلًا يوم الاثنين، والتي حفلت بمحتوى متنوع من المواد التثقيفية وللمواهب والتحديات والعرضات الشعبية لمختلف مناطق المملكة والأغاني والأهازيج الوطنية والضيافة والهدايا والتوزيعات، إلى جانب تخصيص أركان للصغار تستعرض مهاراتهم في الرسم، فيما تم تخصيص ركن للتوثيق والتقاط الصور التذكارية للاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة.
وشهد الحفل، يوم أمس الاثنين، أكثر من 95 ألف مشارك، وقدمت إتقان برنامجًا حافلًا انطلق من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا ببارك أفينو، افتتح بالسلام الملكي وبعرض كلمات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وعرض فيديو إتقان الخاص باليوم الوطني الذي نفذته موجات، كما تم استعراض عرضات المناطق "النجدية ـ الحجازية والجنوبية والشرقية والجيزانية"، فيما عرضت 67 فاصلًا قصيرًا في 27 موضوعًا، يدور محتواها عن الثقافة السعودية وثرائها وعمقها التاريخي والحضاري، بإبراز جوانب شتى ومتنوعة اجتماعيًّا وثقافيًّا وتاريخيًّا وصناعيًّا وزراعيًّا ومناخيًّا وجغرافيًّا وغيرها.
وقد أكد رئيس مجلس شركة إتقان العقارية في تصريح له بمناسبة الحفل، على الدور المجتمعي للقطاع الخاص، لا سيما في المناسبات الوطنية، وتعزيز الانتماء، واللحمة الوطنية لمختلف شرائح المجتمع؛ حيث أقامت إتقان العقارية هذا الحفل، للسنة الثانية على التوالي، كإحدى مبادرات الشركة وواجبات القطاع الخاص في مناسبة غالية على الجميع.
وقدم "الرشيد" شكره وتقديره لشركاء النجاح في بارك أفنيو وفيدا العقارية على تعاونهم في تنظيم الفعاليات، وعلى رأسهم الأستاذ عبدالعزيز الربيعة وفريقه الرائع الذي جسّد التعاون المشترك والتواصل الفعّال لإنجاح الفعالية، كما شكر فريق العمل بموجات المنظمة للفعالية على حسن التنظيم والإبداع في تحقيق مستهدفات الشركة في هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا.
من جانبهم رفع المواطنون والمقيمون المشاركون في الاحتفالية خلال مقاطع فيديو رصدتها عدسات المركز الإعلامي بشركة إتقان العقارية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله، بهذه الذكرى الغالية، سائلين الله القدير أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، كما قدموا شكرهم وتقديرهم لإدارة شركة إتقان العقارية على جهودها في رعاية وتنظيم الفعاليات التي تبرز مظاهر الاحتفاء بيوم الوطن، وتكرس دور القطاع الخاص في تعزيز الانتماء وتقوية اللحمة الوطنية، إلى جانب الاعتزاز بالهوية والإرث التاريخي للوطن وولاة أمره.