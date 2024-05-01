شاهد.. "أمطار غزيرة" بالشرقية تُغلق الأنفاق والشوارع والكباري وتستنفر الجهات المعنية
تتعرّض -حالياً- المنطقة الشرقية، وتحديداً الدمام والخُبر، لموجة أمطارٍ غزيرة تسبّبت في إغلاق بعض الأنفاق والشوارع الرئيسة، واستنفار الجهات المعنية.
"سبق" تجوّلت في بعض شوارع مدينة الدمام وشاهدت إغلاق كباري عدة في المدينة، ومنها كوبري طريق أبو بكر الصديق، وكوبري تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الملك فهد، إضافة إلى إغلاق بعض الشوارع المؤدية لهذه الكباري تفادياً للازدحام ووقوع الضرر.
ودعت أمانة الشرقية، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، واتباع تعليمات الجهات المختصّة.
ورفعت "الأمانة" الجاهزية والاستعداد في غرفة العمليات والتحكم بمركز الأزمات والمخاطر؛ لمتابعة الحالة المطرية على حاضرة الدمام.
أطلق المركز الوطني للأرصاد، أمس الثلاثاء، الإنذار الأحمر بهطول أمطارٍ غزيرة على المنطقة الشرقية، المصحوبة برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقُط البَرَد وجريان السيول وصواعقَ رعديّة.
وأكّد المركز أن تأثيرات الحالة تشمل الدمام والخُبر والظهران والقطيف ورأس تنورة.