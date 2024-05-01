شاهد.. "أمطار غزيرة" بالشرقية تُغلق الأنفاق والشوارع والكباري وتستنفر الجهات المعنية

"سبق" تجوّلت في بعض شوارع مدينة الدمام وشاهدت إغلاق كباري عدة في المدينة، ومنها كوبري طريق أبو بكر الصديق، وكوبري تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الملك فهد، إضافة إلى إغلاق بعض الشوارع المؤدية لهذه الكباري تفادياً للازدحام ووقوع الضرر.