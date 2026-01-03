شاهد .. "قمر الذئب" يضيء سماء الحدود الشمالية كأول بدر عملاق في 2026

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن "قمر الذئب" هو الاسم الذي يُطلق تقليديًا على أول قمر مكتمل (بدر) في شهر يناير من كل عام، مشيرًا إلى أن التسمية تعود لتقاليد قديمة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث كان يُسمع عواء الذئاب خلال هذا الوقت من الشتاء.