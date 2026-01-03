شاهد .. "قمر الذئب" يضيء سماء الحدود الشمالية كأول بدر عملاق في 2026

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في ظهور "قمر الذئب"، الذي يُعد أول بدر عملاق خلال عام 2026، حيث جذب المشهد أنظار الراصدين والمهتمين بالفلك في المنطقة.
وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن "قمر الذئب" هو الاسم الذي يُطلق تقليديًا على أول قمر مكتمل (بدر) في شهر يناير من كل عام، مشيرًا إلى أن التسمية تعود لتقاليد قديمة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث كان يُسمع عواء الذئاب خلال هذا الوقت من الشتاء.
وبيّن أن القمر ظهر أكثر إشراقًا ولمعانًا من المعتاد، بسبب اقترابه النسبي من الأرض، في ظاهرة تُعرف فلكيًا باسم "البدر العملاق"، مؤكدًا أنها لا تحمل أي تأثيرات سلبية على الأرض، بل تمثل فرصة مثالية لهواة التصوير الفلكي ورصد الأجرام السماوية.
وأضاف أن صفاء الأجواء في منطقة الحدود الشمالية ساهم في وضوح الرؤية، داعيًا إلى استثمار هذه الظواهر في نشر الوعي الفلكي وتعزيز الاهتمام بالعلوم الفضائية لدى مختلف فئات المجتمع.