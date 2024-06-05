"التعاون الإسلامي" ترحب باعتراف حكومة وبرلمان سلوفينيا بدولة فلسطين

وجددت المنظمة دعوتها لدول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف وأن تساند طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقًا لرؤية حل الدولتين واستنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.