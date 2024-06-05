"التعاون الإسلامي" ترحب باعتراف حكومة وبرلمان سلوفينيا بدولة فلسطين

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين؛ موضحة أن هذه الخطوة المهمة والتاريخية تدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، وتؤكد حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
وثمنت المنظمة مثل هذه المواقف التي تنسجم مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بما فيها مدينة القدس الشريف.
وجددت المنظمة دعوتها لدول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف وأن تساند طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقًا لرؤية حل الدولتين واستنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.