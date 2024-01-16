"أمير الشرقية" يشيد باهتمام القيادة بالبيئة وما اتخذته من إجراءات لبناء مستقبل أكثر استدامة

وأضاف: "في هذه الفترة من العام هناك تقلبات جوية والجميع، يتابع ما يصدر من الجهات المسؤولة عن الأرصاد من تقارير وبناء عليه تتحدد خطة من يريد التنزه، والقيام برحلات بحرية وفقاً لتقارير الأرصاد التي تطورت بشكل واضح في الفترة الأخيرة، حيث يعتمد المركز الوطني للأرصاد على أحدث القدرات الفنية والاعتمادات الدولية لتقديم خدمات عالية الجودة من خلال التعاون المستمر مع معاهد البحوث ومراكز الأرصاد الجوية الرائدة في جميع أنحاء العالم، وقد انعكس ذلك إيجاباً على الخدمات المقدمة حيث يقوم المركز الوطني للأرصاد بتوفير التحذيرات المبكرة بالقدر الكاف من المعلومات، إضافة إلى تعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التغيرات المناخية من خلال توفير تنبؤات مناخية موثوقة متوسطة وطويلة المدى بإستخدام أحدث التقنيات" .