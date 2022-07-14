"الشثري": التنجيم وكتابة الأبراج من الأمور المحرمة ونشرها في وسائل الإعلام من نشر الباطل

واستطرد: "كتاب الأبراج ثلاثة أصناف، فمنهم من يعتقد أن الأبراج لها تأثير في الكون، وهذا شرك في الربوبية، ومنهم من يعتقد أنه يجوز أن نتوجه إليها طالبين إصلاح أحوالنا، وهذا شرك في الألوهية والعبودية، ومنهم من يعتقد أن هناك ارتباطاً بين النجوم والحوادث الكونية، وهذا الاعتقاد خاطئ، وهو من أنواع الشرك الأصغر؛ لأن فيه نسبة للحوادث والوقائع لغير ما ثبت تسببه في وقوعها".