شاهد..‫ لقاء محافظ شرورة بمقدمي ندوة "خطر التنظيمات الإرهابية" وإشادة

وقد قدم الندوة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مستشار مفتي عام المملكة ومستشار وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، وكذلك عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مستشار وزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد بن علي العبداللطيف، في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة.