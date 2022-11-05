شاهد..‫ لقاء محافظ شرورة بمقدمي ندوة "خطر التنظيمات الإرهابية" وإشادة

التقى محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، بمقر الإمارة، المشاركين في ندوة "دور منسوبي المساجد في توعية المجتمع من خطر التنظيمات الإرهابية، الإخوان المسلمين والسرورية".
وقد قدم الندوة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مستشار مفتي عام المملكة ومستشار وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، وكذلك عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مستشار وزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد بن علي العبداللطيف، في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة.
وأشاد "العنزي" بدور فرع الوزارة بنجران وجهوده من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ونشر الوعي بين أبناء المجتمع عن الفئات الضالة التي تسعى لغزو عقول شباب وشابات الوطن وإفساد معتقداتهم.