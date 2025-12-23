مركز التميز بمستشفى الدرعية ينجز 142 عملية استبدال مفاصل بتقنيات متقدمة
يواصل مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، تعزيز خدماته التخصصية عبر مركز التميز لجراحات المفاصل الصناعية، الذي يُعد من المراكز المتقدمة في مجال استبدال المفاصل، معتمدًا على تقنيات طبية حديثة تشمل جراحات الروبوت والمفاصل الصناعية المتطورة.
ومنذ انطلاق أعماله، أجرى المركز 142 عملية جراحية دقيقة، من بينها عدد من العمليات باستخدام تقنيات الروبوت، في إنجاز يعكس كفاءة الطاقم الطبي وتميّزه في التعامل مع الحالات المعقدة، وتقديم رعاية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية.
ويقدّم المركز برامج علاج طبيعي متخصصة تُسهم في تسريع تعافي المرضى وعودتهم إلى ممارسة حياتهم اليومية بكفاءة، ما يعزز من جودة الخدمات ويؤكد التزام المستشفى بتبني نموذج علاجي متكامل يراعي احتياجات المرضى.
ويُعد مركز التميز لجراحات المفاصل خطوة نوعية في توسيع خدمات جراحة العظام داخل تجمع الرياض الصحي الثالث، كما يرسّخ مكانته كمركز مرجعي متخصص، في انسجام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع الصحي، وتقديم خدمات مبتكرة تعزز جودة الحياة والرعاية المقدّمة للمستفيدين.