مطبات هوائية ورفع ورياح.. "أفضل وأسوأ المقاعد في الطائرة" يكشفها "المسند"

وأضاف: "بينما تتعرّض مقدمة الطائرة لتأثيرات اضطراب أكثر من وسطها، في حين أن المقاعد الموجودة في الخلف تتأثر أكثر بالرياح التي تضرب ذيل الطائرة؛ فتتسبّب في مطبات هوائية، والله أعلم".