مطبات هوائية ورفع ورياح.. "أفضل وأسوأ المقاعد في الطائرة" يكشفها "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن أفضل وأسوأ المقاعد في الطائرة بالنسبة للمطبات الهوائية.
وأوضح "المسند"؛ أن أفضل المقاعد التي تكون بالقرب من جناحَي الطائرة؛ كونها تقع بالقرب من مركز كتلة الطائرة؛ حيث يتعرّض الراكب فيها لتأثرٍ أقل من قوى مثل الرياح والسحب والرفع.
وأضاف: "بينما تتعرّض مقدمة الطائرة لتأثيرات اضطراب أكثر من وسطها، في حين أن المقاعد الموجودة في الخلف تتأثر أكثر بالرياح التي تضرب ذيل الطائرة؛ فتتسبّب في مطبات هوائية، والله أعلم".