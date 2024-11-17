أمير الشرقية يطّلع على مشروع سياحي ضخم بقيمة 1.4 مليار ريال

جاء ذلك بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، والرئيس التنفيذي لشركة إشراق للتنمية والتطوير المهندس زكي بن حسن العمران، ورئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي نايف الماضي، ورئيس القطاع الشرقي في شركة المياه الوطنية المهندس عادل الغامدي، والمدير التنفيذي لمجموعة FTG العالمية فاتح تامنسي.