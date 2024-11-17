أمير الشرقية يطّلع على مشروع سياحي ضخم بقيمة 1.4 مليار ريال

اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم الأحد، على مشروع إنشاء منتجع متعدد الاستخدامات يقع على شاطئ نصف القمر.
جاء ذلك بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، والرئيس التنفيذي لشركة إشراق للتنمية والتطوير المهندس زكي بن حسن العمران، ورئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي نايف الماضي، ورئيس القطاع الشرقي في شركة المياه الوطنية المهندس عادل الغامدي، والمدير التنفيذي لمجموعة FTG العالمية فاتح تامنسي.
ويشمل مشروع "ريكسوس" إنشاء منتجع سياحي رائد بقيمة 1.4 مليار ريال، يتضمن وحدات فندقية ومساحات متنوعة من المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية ويقع على أرض مساحتها أكثر من 262.000 متر مربع، ويتضمن 400 وحدة فندقية و41 فيلا.
ويعد هذا المشروع أول المنتجعات الساحلية ذات الخدمة الشاملة (All Inclusive) في المنطقة الشرقية، ويتم العمل عليه بتمويل من صندوق التنمية السياحي، باستثمار أجنبي من مجموعة FTG وبتشغيل شركة "أكور" الرائدة في مجال الضيافة، تحت العلامة التجارية ريكسوس (Rixos).
وسيسهم المشروع -بإذن الله- في رفع جودة الحياة في المنطقة، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز السياحة في المنطقة الشرقية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة.
ورفع المهندس "الجبير" شكره وامتنانه لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه واهتمامه، كما ثمّن جهود وتكامل كل الجهات لدعم تطوير مثل هذه المشاريع السياحية النوعية في المنطقة.