الربيعة: اعتماد يوم عالمي للتوائم الملتصقة للتأكيد على أهميتها ودورها في منح الأمل للأطفال الملتصقين

وأوضح أن هذا القرار يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، فبتوجيهاتها الكريمة تستقبل حالات التوائم من جميع الدول حول العالم وتلبي نداءات أهالي التوائم بغضّ النظر عن العرق أو الانتماء؛ للتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها، حتى أضحت المملكة موئلًا لهم؛ مُشيدًا كذلك بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة -ممثلة في وزارة الخارجية والوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك- لإصدار هذا القرار الدولي المهم بتحديد يوم 24 نوفمبر يومًا عالميًّا للتوائم الملتصقة.