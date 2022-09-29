الأرقام تتحدث.. إصلاحات اقتصادية في سوق العمل ساهمت بخفض نسب البطالة

أثمرت المجهودات السعودية التي تبذلها القطاعات المعنية بملف البطالة بين أوساط الشباب والشابات، وعلى رأسها وزارة الموارد حتى سُجلت نسبة انخفاض بلغت (9.7) عند أدنى مستوى له منذ عام 2002،حسب ما أكدته مؤشرات نشرة سوق العمل التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من عام 2022، ليقترب هذا الرقم من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.