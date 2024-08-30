احذر الإصابة بها.. "متلازمة إجهاد العين الرقمي".. مخاطر وأعراض يكشفها "الشمري"

وأوضح "الشمري"؛ لـ"سبق"، أن من أسباب هذه المتلازمة استمرار عضلات العينين في حالة شد أثناء النظر للمسافات القريبة، وقلة معدل الرمش؛ ما قد يسبّب جفاف العينين، والضغط على الجفنَيْن العلوي والسفلي أثناء النظر إلى الشاشات، إضافة إلى العيوب الانكسارية غير المصحّحة في النظر وشدة سطوع الشاشات وعدم تقليلها بما يتناسب مع البيئة المحيطة، والمدة الزمنية التي يقضيها الشخص في النظر إلى الشاشة الإلكترونية.