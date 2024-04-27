"الفضلي" يدشّن غدًا "أسبوع البيئة" لرفع الوعي بالحفاظ على الموارد الطبيعية

وأكدت أن "أسبوع البيئة" يأتي تعزيزًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وقطاعاته المختلفة، وتحفيزهم على الالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة، وتجنّب الممارسات السلبية التي تضرّ بالبيئة، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأهمية القضايا البيئية، وتنمية حسّ المسؤولية الفردية والجماعية تجاه البيئة والحفاظ عليها، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في فعاليات الأسبوع؛ للإسهام في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتنمية البيئية وسط المجتمع؛ للوصول إلى بيئة خضراء نظيفة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.