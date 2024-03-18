"المحتوى المحلي" تعلن عن إصدار القائمة الإلزامية للمعدات الرياضية والترفيهية

وأوضحت الهيئة أن إدراج القائمة الإلزامية لمنتجات المعدات الرياضية والترفيهية، يمثّل جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قِبَل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؛ مبينةً الدور المحوري الذي ستسهم به القائمة لتمكين القطاع؛ حيث إن هناك 7 مصانع مستفيدة، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 5.8 ملايين ريال سعودي.