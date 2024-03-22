"الوطني للدراسات" يُطلق 33 برنامجًا ومبادرة بمناسبة يوم المسؤولية الاجتماعية

يُطلق المركز الوطني للمسؤولية والدراسات 33 مبادرة وبرنامجًا احتفاءً بيوم المسؤولية الاجتماعية، الذي يوافق اليوم السبت 23 مارس، بعد إقرار مجلس الوزراء هذا اليوم ليكون يومًا للمسؤولية الاجتماعية.
وفي التفاصيل، تأتي هذه المبادرات والبرامج ضمن الحملة الإثرائية الثانية لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، والتي ستشمل:
- إقامة 10 ورش عمل ودورات في مجال المسؤولية الاجتماعية.
- تدريب 500 طالب وطالبة على أساسيات المسؤولية الاجتماعية.
- إطلاق هاكاثون المسؤولية الاجتماعية للجامعات السعودية.
- تكريم رواد المسؤولية الاجتماعية.
- إطلاق أضخم مسابقة في المسؤولية الاجتماعية.
- إطلاق برنامج (خيرك يالسعودية) على إذاعة UFM لخدمة المنظمات غير الربحية.
- إطلاق 3 ملتقيات للقطاع الحكومي وغير الربحي والخاص.
- تأهيل 15 قياديًّا في مجال المسؤولية لعدد من المنظمات.
وتستهدف الحملة تثقيف وتوعية وتأهيل وتدريب 500 ألف مستفيد متوقع.
ومن جهته، أكد إبراهيم بن ناصر المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات، أن المركز دأب على الاحتفاء بهذا اليوم الذي يُعتبر مفصلاً تاريخيًّا في تاريخ المسؤولية، من خلال الاستعداد الكبير بحزمة من الفعاليات والبرامج والمبادرات التي تفوق 33 برنامجًا وفعالية، وبعدد 500 ألف مستفيد متوقع، وأكثر من 16 شريكًا ما بين جامعات ومدارس ووزارات وهيئات وجهات حكومية أخرى، وعدد من الجهات غير الربحية، وكذلك القطاع الخاص.
ورفع "المعطش" شكره للقيادة على دعمها الدائم لدفع عجلة التنمية من خلال مبادرات للمسؤولية الاجتماعية، وخلق حراك، وتفعيلها، خدمة لمستهدفات رؤية 2030.