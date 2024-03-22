"الوطني للدراسات" يُطلق 33 برنامجًا ومبادرة بمناسبة يوم المسؤولية الاجتماعية

ومن جهته، أكد إبراهيم بن ناصر المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات، أن المركز دأب على الاحتفاء بهذا اليوم الذي يُعتبر مفصلاً تاريخيًّا في تاريخ المسؤولية، من خلال الاستعداد الكبير بحزمة من الفعاليات والبرامج والمبادرات التي تفوق 33 برنامجًا وفعالية، وبعدد 500 ألف مستفيد متوقع، وأكثر من 16 شريكًا ما بين جامعات ومدارس ووزارات وهيئات وجهات حكومية أخرى، وعدد من الجهات غير الربحية، وكذلك القطاع الخاص.