"العرقوبي" يدشّن 98 مصنعًا جاهزًا بـ100 مليون ريال في المدينة الصناعية الثالثة بجدة

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بـ"مدن" المهندس علي العمير، أهمية التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن "مدن" تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الموكلة إليها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، واتساقًا مع برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني وصولًا إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة.