مجلس الصحة الخليجي يصدر دليلاً توعوياً بعنوان دليل الصحة البيئية - راجع لك

كما يتضمن الدليل بعض النصائح في كيفية استخدام المنظفات الكيميائية، إذ تستخدم المنظفات الكيميائية على نطاق واسع، لكن من المهم أن نكون على دراية بتأثيراتها المحتملة على الصحة والبيئة، حيث يحتوي عديدٌ من المنظفات على مواد كيميائية قد تكون ضارّة -على سبيل المثال- الفوسفات يمكن أن يؤدي إلى تلوّث المياه والكلور الذي قد يسبّب تهيجاً في الجهاز التنفسي، لذلك علينا تجنُّب خلط المنظفات المختلفة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاعلات كيميائية خطيرة، وضرورة استخدام وسائل الحماية المختلفة، على سبيل المثال، ارتداء القفازات، واستخدام كمامة عند استخدام المنظفات القوية.