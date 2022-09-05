"الراجحي" يعلن بدء إعداد "استراتيجية التنمية الشبابية" بالسعودية

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن وزارته تُعدُّ حاليًا استراتيجية التنمية الشبابية بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف تمكين الشباب، وتطوير قدراتهم، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الوطنية، وتعزيز موقع السعودية في التنافسية العالمية، مؤكدًا أن آراء ومقترحات وتوجهات الشباب ستكون أحد أهم مدخلات بناء الاستراتيجية.