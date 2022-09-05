"الراجحي" يعلن بدء إعداد "استراتيجية التنمية الشبابية" بالسعودية

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن وزارته تُعدُّ حاليًا استراتيجية التنمية الشبابية بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف تمكين الشباب، وتطوير قدراتهم، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الوطنية، وتعزيز موقع السعودية في التنافسية العالمية، مؤكدًا أن آراء ومقترحات وتوجهات الشباب ستكون أحد أهم مدخلات بناء الاستراتيجية.
وأكد خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس شباب منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمير طلال بن محمد بن عبدالله الفيصل نائب رئيس المجلس، أن الشباب هم الركيزة الأساسية لتطور وتنمية أي مجتمع، والثروة الحقيقية التي يعتمد عليها الوطن في حاضره ومستقبله. مشيدًا بالدعم والتمكين اللذين يحظى بهما الشباب من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وتعزيز مشاركتهم في تنمية وطنهم وفق رؤية 2030.
وقال: إن شبابنا لديهم شغف في العمل، وأثبتوا أنهم على قدر الثقة والمسؤولية الوطنية. لافتًا إلى أن هناك تجارب مميزة مع الشباب، وشاكرًا لهم روح المبادرة في جميع المجالات.
وأشار الوزير الراجحي إلى أن مجلس شباب منطقة مكة المكرمة من أوائل المجالس التي أُنشئت في السعودية برعاية من الأمير خالد الفيصل، متطلعًا إلى أهمية استثمار هذه التجربة بحكم ريادتها؛ للخروج بنموذج عمل قابل للتطبيق في بقية مجالس مناطق السعودية.