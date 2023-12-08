مواطنة سعودية تنتج العطور بأعشاب من الجوف.. وفازت بعدة جوائز في المهرجانات

ومن معملها المنزلي بمدينة سكاكا، كشفت الموينع عن العناصر الطبيعية التي يتم استخدامها في صناعة العطور والتي بدأ شغفها تجاه هذه المهنة قبل خمس سنوات، معززةً هذه المهنة ببرامج تدريبية التحقت بها في مدينة الطائف قبل عدة سنوات لاستخلاص الزيوت العطرية والروائح من النباتات.