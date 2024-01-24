صور لأشجار "السمر" في أودية الوجه الثلاثة.. أهمية بيئية ومصدر غني للمراعي

ونوّه "الحسين" بدور المركز الوطني لتنمية الغطاء في الحفاظ عليها وعلى أشجار الطلحيات بوجه عام؛ مشيدًا بالتعاون الكبير الذي يقوم به المركز مع مختلف القطاعات ذات العلاقة لتنمية مثل هذه النباتات، التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من بيئتنا الطبيعية؛ فبالرغم مما تحمله هذه الأشجار من فوائد واستخدامات، وتحمّلها لكل العوامل الطبيعية التي تجعلها قادرة على مقاومة ظروف الجفاف وارتفاع وتدني درجات الحرارة؛ إلا أن ظاهرة الاحتطاب الجائر، أدت إلى تدهورها بمعدلات سريعة، وحدوث التصحر والتعرية الهوائية والمائية للتربة وتزايد معدلات زحف الرمال.