بلدية بيشة تُزيل تعديات وتجاوزات للبناء وسط مخططات سكنية

من جهته، أوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن جهود البلدية الرقابية في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات استعادت ما يقارب 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، وتم التعامل معها بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، مبينًا أن التعديات على الممتلكات العامة تنوعت بين إقامة مبانٍ سكنيةٍ مخالفة دون مستمسكات نظامية في مواقع متفرقة داخل المخططات السكنية.