بلدية بيشة تُزيل تعديات وتجاوزات للبناء وسط مخططات سكنية

ضمن جهود بلدية محافظة بيشة في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، أزالت البلدية عددًا من التعديات والتجاوزات بمواقع متفرقة بالمحافظة التي تُقدّر مساحتها الإجمالية بقرابة 20 ألف متر مربع، وذلك بعد قيام عددٍ من الأشخاص بالاعتداء عليها وتحديدها بالعقوم الترابية وتسوير البعض منها.
من جهته، أوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن جهود البلدية الرقابية في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات استعادت ما يقارب 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، وتم التعامل معها بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، مبينًا أن التعديات على الممتلكات العامة تنوعت بين إقامة مبانٍ سكنيةٍ مخالفة دون مستمسكات نظامية في مواقع متفرقة داخل المخططات السكنية.
وأكد أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين المواقع واستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.
وشدد "آل جلبان" في ختام حديثه على أنه لا تهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة معهم والتعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي، مهيبًا بالجميع بضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية للمحافظة على حقوق الجميع.