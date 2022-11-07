"ناظر" يستعرض تطور قطاع التأمين الصحي في المملكة في ظل رؤية 2030

وقدم "ناظر" لمحة عن أبرز منجزات قطاع التأمين في ضوء رؤية 2030، حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية التأمينية الصحية حوالي 11.3 مليون شخص، كما قفزت المطالبات المدفوعة من شركات التأمين من حوالي مليار ريال في 2005 إلى أكثر من 20 مليار ريال في عام 2021م، ووصل مجموع المطالبات الطبية المدفوعة من شركات التأمين من عام 2005 حتى عام 2021 تبلغ أكثر من 172 مليار ريال.