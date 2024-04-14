"تعليق الدراسة" والقرار الثلاثي.. "المسند" يُعلق على منخفض المطير في عُمان

فُقد 11 طالبًا جرفتهم السيول في منطقة "سمد الشان" بولاية المضيبي، التابعة لمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان.
ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه في منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق الحادثة.
وقال "المسند": إن منخفض المطير ذروته الثلاثاء في عمان والإمارات، مُرجعًا قرار تعليق الدراسة بسبب الحالة المناخية.
وتابع: لا يكفي الاعتماد على كمية الأمطار الهاطلة فقط، بل معرفة ماهية الأرض الجغرافية والجيومورفولوجية، ومستوى البنية التحتية من طرق، وجسور، وشبكة تصريف... وغيرها.
ولفت إلى أن قرار تعليق الدراسة يرتكز على مثلث يشمل 3 جهات: قرار أرصادي من علماء الأرصاد الميدانيين، وآخر جغرافي من علماء سطح الأرض، وثالث من مهندسي البلديات العارفين بشأن إمكانات البنية التحتية.