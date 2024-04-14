"تعليق الدراسة" والقرار الثلاثي.. "المسند" يُعلق على منخفض المطير في عُمان

11 طالباً جرفتهم السيول والذروة لم تبدأ بعد‼️#منخفض_المطير ذروته الثلاثاء #عمان #الإمارات



قرار تعليق الدراسة بسبب حالة مناخية،

لا يكفي الاعتماد على كمية الأمطار الهاطلة فقط‼️



بل معرفة ماهية الأرض الجغرافية والجيومورفولوجية، ومستوى البنية التحتية من طرق، وجسور، وشبكة تصريف ..… pic.twitter.com/9DP2xOww1F