"حرس الحدود" يضبط 4 مقيمين مخالفين لنظام الصيد البحري بشعيبة جدة

من جانبه قال مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس أحمد الحارثي إنه تم مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات. كما شدد على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.