يرفض إلقاء اللوم على المواطن.. "السويد" يطالب البنوك بتعيين موظف تقني للتحقق من شكاوى السرقة والاحتيال

ويرى "السويد" أن البنوك أهملت جرائم الاحتيال في الماضي، ويقول: "لعل القراء يتذكرون كيف كانت ردود الفعل على أوائل الشكاوى من جرائم الاحتيال المالي، خصوصا التي استهدفت الحسابات البنكية للأفراد، في تلك الفترة ساد الصمت من الجهات المعنية والبنوك لمدة طويلة نسبيًا، بل إن البعض وضع كامل المسؤولية على المستخدم وكأنه من الضرورة أن يكون خبيرًا تقنيًا، وسواء كانت شكاوى المتضررين بالحضور الشخصي لفروع البنوك أو عن طريق وسائل التواصل المختلفة، اتسم التفاعل معها بالبطء أو الإحالة إلى الرسائل الخاصة في منصة إكس على سبيل المثال، رغم أن كل رد في العام يمكن أن يسهم في توعية الجميع".