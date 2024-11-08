تفوق تنظيمي وحضور كثيف وعبور للعالمية.. "بطولة الخيل العربية بحائل" تسدل ستارها

اختتمت مؤخرًا فعاليات بطولة الخيل العربية الأصيلة بحائل بنسختها الثالثة، وذلك في مشهد رياضي مختلف عكس مدى حب أبناء المنطقة للخيل العربية، وترجم ذلك الحضور الكثيف للمهتمين من أبناء المنطقة؛ للاستفادة من المشاركة الواسعة من الملاك والمربين المحليين والدوليين، بعد أن تنافست مع أرقى الخيول العربية في فئات متنوعة، بدءًا من الجمال وصولًا إلى السباقات الميدانية التي تبرز قوة وأصالة الخيل العربية.
وأبرز الحدث حرص المملكة على الحفاظ على هذه الرياضة الأصيلة، والتي بدأت كمنافسة محلية، لكنها تحولت تدريجيًا إلى حدث عربي، وشهدت البطولة في نسختها الثالثة تحسين البنية التحتية لفعالياتها وتوفير تسهيلات للمشاركين من العالم العربي، ومن أهمها ميدان عروض الأداء التي تُظهر تكامل الخيل مع الفارس.
وشهدت البطولة حضورًا لافتًا من ممثلين عن إسطبلات الخيل في العالم العربي مثل: الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، وعدد من دول الخليج، ما سيمنحها مستقبلًا طيبًا على مستوى دول العالم العربي، فيما سيؤدي ذلك إلى زيادة مستوى التنافس بين الخيول العربية الأصيلة.
من جهته، أسهم المركز الإعلامي بإدارة الإعلامي أحمد المحسن، في نقل البطولة إلى العالمية، حيث بُثت فعالياتها بثًا مُباشرًا عبر قنوات رياضية وتغطية وسائل الإعلام العالمية لها، مما أسهم في زيادة اهتمام الجمهور العالمي.
وتحوُّل البطولة من المحلية إلى العربية، لم يكن مجرد صُدفة، بل كان ترجمة لرؤية واهتمام أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، ليُصبح هذا الحدث ليس فخرًا لمنطقة حائل فحسب، بل للمملكة العربية السعودية وملتقى مهم لعشاق الفروسية حول العالم.
وكرّم أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، في نهاية البطولة، الفائزين في البطولة وحُكّام البطولة، فيما أثنى المشاركون والزوار على مستوى التنظيم والاهتمام الكبير من قبل إمارة المنطقة والمنظمين في استضافة هذا الحدث المهم.