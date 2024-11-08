تفوق تنظيمي وحضور كثيف وعبور للعالمية.. "بطولة الخيل العربية بحائل" تسدل ستارها

اختتمت مؤخرًا فعاليات بطولة الخيل العربية الأصيلة بحائل بنسختها الثالثة، وذلك في مشهد رياضي مختلف عكس مدى حب أبناء المنطقة للخيل العربية، وترجم ذلك الحضور الكثيف للمهتمين من أبناء المنطقة؛ للاستفادة من المشاركة الواسعة من الملاك والمربين المحليين والدوليين، بعد أن تنافست مع أرقى الخيول العربية في فئات متنوعة، بدءًا من الجمال وصولًا إلى السباقات الميدانية التي تبرز قوة وأصالة الخيل العربية.