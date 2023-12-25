"حسام بن سعود" يستقبل "البنيان" ويبحثان البرامج التعليمية وسبل تطويرها

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
ورحب أمير المنطقة بوزير التعليم، متمنيًا له التوفيق في زيارته للمنطقة.
وناقش الأمير الدكتور حسام بن سعود مع وزير التعليم، البرامج التعليمية وسبل تطويرها، واستعراض أهم خطط الوزارة والمشروعات الهادفة لتطوير العمل التعليمي في المنطقة.
وثمّن جهود وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة، مبينًا أنه منذ تأسيس هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وقطاع التعليم يحظى برعاية واهتمام كبيرين نتج عنه تطور في الكوادر الوطنية والمُخرجات التعليمية التي أسهمت في نماء ورخاء الوطن واستمرار نهضته المباركة.
من جهته، نوَّه "البنيان" باهتمام وحرص أمير منطقة الباحة على تطوير المنظومة التعليمية، ودعمه لأعمال وجهود الوزارة في المنطقة.