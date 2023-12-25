"حسام بن سعود" يستقبل "البنيان" ويبحثان البرامج التعليمية وسبل تطويرها

وثمّن جهود وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة، مبينًا أنه منذ تأسيس هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وقطاع التعليم يحظى برعاية واهتمام كبيرين نتج عنه تطور في الكوادر الوطنية والمُخرجات التعليمية التي أسهمت في نماء ورخاء الوطن واستمرار نهضته المباركة.