السليل.. فريق طبي ينقذ مواطناً من ثقب بالاثنى عشر

نجح فريق طبي من مستشفى السليل العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول في إجراء جراحي طارئ لمصاب في العقد الثالث من العمر؛ تعرض لثقب في الاثنى عشر.
حضر المريض إلى طوارئ المستشفى يعاني من ألم شديد بالبطن يصاحبه سرعة نبضات القلب، وتقرر إخضاعه للأشعة مقطعية والتحاليل المخبرية، حيث تبيّن وجود قرحة بالاثنى عشر؛ أدت إلى التهاب بريتوني حاد وارتفاع بالحرارة وارتفاع بكريات الدم البيضاء وتسمم دموي.
وتقرر إجراء التدخل الجراحي العاجل عبر استكشاف بالبطن والتخلص من الصديد بالغشاء البريتوني ورتق هذه الفتحة جراحياً، وتعزيز الإجراء بجزء من دهون البطن.
وتكللت العملية بالنجاح قبل البدء في متابعة حالة المريض حتى استقرت حالته ثم غادر المستشفى وهو بصحة جيدة ليكمل رحلته العلاجية عبر المتابعة في العيادات الخارجية.
يذكر أن مستشفى السليل العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول يشهد تطورًا نوعيًا في مختلف الخدمات الصحية الروتينية والعاجلة؛ عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي من خلال تقنيات مستحدثة وكوادر متخصصة.