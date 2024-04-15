صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز

كما شملت الموافقة تعيين أعضاء في مجلس أمناء الجامعة لمدة ثلاث سنوات، وهم: الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والدكتور أحمد بن حامد نقادي، محمد بن طلال النحاس، والدكتور غسان بن أحمد السليمان، والدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، والدكتور عادل بن محمد أبو زناده، والدكتور أمين بن يوسف نعمان.