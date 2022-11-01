كتلة هوائية خريفية مُعتدلة الحرارة ورطبة تؤثر تدريجياً في أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة

- أحوال جوية غير مُستقرة يوم الأربعاء على المنطقة الشمالية، بحيث تهطل أمطارٌ رعدية مُتفاوتة الغزارة على أجزاءٍ عِدّة من الحدود الشمالية؛ قد تمتد لأجزاءٍ من الجوف وحائل، ويكون بعضٌ من هذه الزخات غزيراً في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة؛ ما يتسبّب في جريان الاودية والشعاب، كما تُصحب هذه الزخات الرعدية بهباتٍ قوية من الرياح.