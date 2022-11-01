كتلة هوائية خريفية مُعتدلة الحرارة ورطبة تؤثر تدريجياً في أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة

تُشير نواتج النماذج العددية الحاسوبية تلك المُطورة في مركز طقس العرب التي تقوم باستشعار حركات الكُتل الهوائية، إلى توقعات بتأثر المملكة تدريجياً خلال الأيام المقبلة بكتلة هوائية خريفية مُعتدلة الحرارة وذات درجات حرارة أقل من مُعدلاتها المُعتادة، بحيث تنخفض درجات الحرارة بدءاً من شمال المملكة وتدريجياً للمناطق الشمالية الوسطى، وتصل للمناطق الوسطى مع نهاية الأسبوع الحالي.
وعلاوةً على الانخفاض المُرتقب في درجات الحرارة، يُتوقع أن تترافق هذه الكتلة الهوائية المُعتدلة بعديدٍ من الظواهر الجوية إبّان فترة تأثيرها على المملكة بما في ذلك فُرص الأمطار ونشاط الرياح المُثيرة للأتربة والغُبار، ويمكن تلخيص تأثيراتها على هذا النحو:
- انخفاضٌ على درجات الحرارة يومَي الثلاثاء والأربعاء في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، وتتعمّق هذه الكتلة المعتدلة يوم الخميس لتُسيطر على أجزاءٍ واسعة من (الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنوّرة) على أن يمتد تأثيرها للمناطق الوسطى بما في ذلك العاصمة الرياض خلال عُطلة نهاية الأسبوع، ويترافق هذه الانخفاض بدرجات الحرارة بحدوث ارتفاعٍ في نسب الرطوبة السطحية.
- أحوال جوية غير مُستقرة يوم الأربعاء على المنطقة الشمالية، بحيث تهطل أمطارٌ رعدية مُتفاوتة الغزارة على أجزاءٍ عِدّة من الحدود الشمالية؛ قد تمتد لأجزاءٍ من الجوف وحائل، ويكون بعضٌ من هذه الزخات غزيراً في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة؛ ما يتسبّب في جريان الاودية والشعاب، كما تُصحب هذه الزخات الرعدية بهباتٍ قوية من الرياح.
- رياح جنوبية غربية نشطة السرعة تُثير الأتربة والغبار على أجزاءٍ من المنطقتيْن الوسطى والشرقية، خاصةً يوم الخميس وتترافق بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.