كيف عالجت "العدل" تحديات التواصل بين الدوائر القضائية والناطقين بـ47 لغة؟

وفي السابق، عند حاجة الدائرة القضائية إلى مترجم للجلسات التي يكون فيها أحدُ أطراف الدعوى لا يتحدث ويفهم اللغة العربية؛ كان يطلب الدعم من المترجم المتواجد في المحكمة لترجمة الجلسات القضائية، وفي حال عدم وجود مترجم، يتولى قسم الخبرة بالمحكمة مهمة البحث عن مترجم وإحضاره إلى المحكمة لتقديم الترجمة حضوريًّا.