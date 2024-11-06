"بيبان 24".. "منشآت" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة المشاريع الصغيرة الكورية

وتأتي الاتفاقية في ظل ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من دعم كبير من القيادة الرشيدة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تأتي ترجمة لنتاج جهود البلدين الصديقين في دفع عجلة تنمية ريادة الأعمال ومساهماتها في الجانب الاقتصادي لمستويات أعلى؛ خاصةً في مجالات التقنية وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.