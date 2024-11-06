"بيبان 24".. "منشآت" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة المشاريع الصغيرة الكورية

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت" ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، مُذكرة تفاهم في مجالات تسهيل الأعمال وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك ضمن فعاليات ملتقى (بيبان 24)، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة 5 - 9 نوفمبر.
ووقّع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي بن إبراهيم الحسيني، ومن الجانب الكوري وكيل وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا ليم جونق ووك، وذلك بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا أوه يونغجو.
وتأتي الاتفاقية في ظل ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من دعم كبير من القيادة الرشيدة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تأتي ترجمة لنتاج جهود البلدين الصديقين في دفع عجلة تنمية ريادة الأعمال ومساهماتها في الجانب الاقتصادي لمستويات أعلى؛ خاصةً في مجالات التقنية وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى نقل وتبادل المعرفة حول السياسات والتشريعات، لتحسين البيئة التنظيمية لتسهيل الأعمال، وإطلاق برامج تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وكذلك برامج في مجالات البحث والتطوير بين الشركات الناشئة والمراكز البحثية.
كما تهدف المذكرة إلى تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين، والمعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتحديد خطة العمل للعام 2025م.
يُذكر أن ملتقى بيبان 24 يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية للمنشآت، مقدمة من القطاع العام والخاص، إذ يربط رواد الأعمال بأكثر من 5 آلاف مستثمر لتعزيز فرص الاستثمار.