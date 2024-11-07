فيصل بن مشعل و"الجلاجل" يبحثان المشاريع الصحية النوعية في القصيم

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل الذي يزور المنطقة حاليًا.
وشهد اللقاء استعراض الجهود الصحية المبذولة في المنطقة، وبحث المشاريع الصحية القائمة والخطط المستقبلية النوعية لتطوير الخدمات الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في القصيم.
ونوه أمير المنطقة بما توليه القيادة للقطاع الصحي، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين صحة المجتمع.
من جانبه، أعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل للقطاع الصحي في المنطقة، مشيرًا إلى حرص الوزارة بمواصلة تقديم أفضل الخدمات الصحية، والاستمرار في تطوير منشآتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.