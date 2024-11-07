فيصل بن مشعل و"الجلاجل" يبحثان المشاريع الصحية النوعية في القصيم

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل الذي يزور المنطقة حاليًا.