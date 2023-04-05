محافظ جدة يتفقد مشروعات المدينة الصناعية الثانية

وتجول في المبنى الإداري، وشاهد عرضًا مرئيًا عن جهود الهيئة في جدة في تمكين الصناعة وتوطين الوظائف والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب دور "مدن" في تمكين الصناعة بالمحافظة، وما تقدمه من حلول صناعية وخدمات لوجستية ممكنة، تدعم وتطور القطاع الصناعي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تحقيقًا لرؤية 2030.