محافظ جدة يتفقد مشروعات المدينة الصناعية الثانية

تفقد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأربعاء، مشروعات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في المدينة الصناعية الثانية بجدة.
وكان في استقبال "ابن جلوي" الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد العرقوبي، وعدد من قيادات الهيئة.
واستهل المحافظ، الجولة بزيارة لعدد من المصانع، مستمعًا إلى شرح موجز عن آلية العمل فيها، ثم وقف على جاهزية محطة الإطفاء بالمدينة الصناعية.
وتجول في المبنى الإداري، وشاهد عرضًا مرئيًا عن جهود الهيئة في جدة في تمكين الصناعة وتوطين الوظائف والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب دور "مدن" في تمكين الصناعة بالمحافظة، وما تقدمه من حلول صناعية وخدمات لوجستية ممكنة، تدعم وتطور القطاع الصناعي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تحقيقًا لرؤية 2030.
يُذكر أن "مدن" توفر أربع مناطق صناعية في المحافظة، تتمثل في ثلاث مدن صناعية وواحة مدن صناعية، بمساحات تتجاوز 105 ملايين متر مربع وأكثر من 1500 مصنع.