حادثة "ريما" تفتح ملف عقبة "المعلك" بحسوة عسير.. شبح ذهب ضحيته أبرياء

وقال لـ"سبق" مناع بن راشد مناع والد الفتاة "ريما" التي هوت بها المركبة المقلة للأسرة مؤخراً بعد أن نجحت في إخراج جميع أشقائها عبر القذف بهم واحداً تلو الآخر إلى خارج المركبة قبل أن تلقى ربها: مصابي في ابنتي "ريما" التي سيخلد التاريخ صنيعها كبير ولن يمحوه الزمن، فصورتها وذكرها لم ولن يغيب عن مخيلتي، إلا أن فقدي لها لم يكن الأول من نوعه، فقد فقدت والدي بذات العقبة قبل عدة سنوات.