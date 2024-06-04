قصة كفاح "القحطاني".. سراة عبيدة ودعته حارس أمن ونجران استقبلته معلماً

ودّعت مدرسة ثانوية الملك فهد بسراة عبيدة شاباً قضى عدة سنوات حارس أمن للمدرسة، بعد أن صدر هذا العام قرار تعيينه معلماً بنجران.
وكرّم مدير تعليم سراة عبيدة حسن العلكمي ومدير ثانوية الملك فهد علي آل حيان، الشاب يحيى بن علي اليزيدي القحطاني الذي قضى سنتين حارساً لمدرسة ثانوية الملك فهد السراة قبل أن يصدر تعيينه معلماً لمادة الأحياء بتعليم نجران هذا العام.
وقال المعلم يحيى القحطاني لـ"سبق": تخرجت في جامعة جازان تخصص أحياء عام 1436 واختبرت رخصة المعلمين، ونجحت من أول اختبار وأخذت أتقدم على وظائف المعلمين، ولكن لم يكتب لي الحظ إلا هذا العام، وعملت خلال 9 سنوات بـ 9 شركات اختتمتها بحارس أمن مدرسة عبر إحدى الشركات المتعهدة.
وأوضح أنه متزوج ولديه أربعة أبناء ذكور وابنة واحدة، مشيرًا إلى فرحتهم العارمة بتعيينه التي لم تصدقها زوجته في أول الأمر.
وأضاف المعلم يحيى القحطاني: الحلم والطموح كان أكبر.
وعبّر عن شكره لكل من وقف معه وشجعه طيلة حياته، وخص بالشكر مدير مدرسته الأولى التي عمل فيها حارساً لمدة عامين ومدير تعليم سراة عبيدة وجميع زملائه وأبنائه الطلاب.
واستقبل "القحطاني" بترحاب من قبل مدير عام تعليم نجران منصور آل شريم الذي قال: بمثل هذا المعلم نفخر ونفاخر عاش مناضلاً مكافحاً لديه العزيمة القوية التي قادته بعد إرادة الله إلى هذا الفضل وهذه المهنة العظيمة "معلم" متمنياً له التوفيق في حياته العملية الجديدة.