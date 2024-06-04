قصة كفاح "القحطاني".. سراة عبيدة ودعته حارس أمن ونجران استقبلته معلماً

واستقبل "القحطاني" بترحاب من قبل مدير عام تعليم نجران منصور آل شريم الذي قال: بمثل هذا المعلم نفخر ونفاخر عاش مناضلاً مكافحاً لديه العزيمة القوية التي قادته بعد إرادة الله إلى هذا الفضل وهذه المهنة العظيمة "معلم" متمنياً له التوفيق في حياته العملية الجديدة.