سماء الحدود الشمالية تتزين بمشهد فلكي نادر.. اقتران القمر بالزهرة والمشتري ومرور محطتين فضائيتين

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية فجر اليوم مشهدًا فلكيًا نادرًا، حيث تزيّنت السماء باقتران مميز للقمر المتناقص بين كوكبي الزهرة والمشتري، تخلّله ظهور لافت لنجمي "رأس التوأم المُقدَّم" و"رأس التوأم المؤخَّر"، في لوحة سماوية آسرة اكتملت بجمال مرور محطتين فضائيتين.
المصوّر الفلكي عدنان خليفة، عضو نادي الفضاء والفلك، وثّق هذا الحدث الفريد، حيث سجّل مرور محطة الفضاء الدولية عند الساعة 3:37 فجرًا، تلاها مرور المحطة الفضائية الصينية في تمام الساعة 4:13 فجرًا، ممّا أضفى على المشهد طابعًا نادرًا يجمع بين الأجرام السماوية والأنشطة البشرية في الفضاء.
من جهته، أوضح رئيس نادي الفضاء والفلك، زاهي الخليوي، في تصريح لـ"سبق"، أن مثل هذه الاقترانات تمنح السماء مشاهد بصرية أخّاذة، مؤكّدًا أن قرب الأجرام السماوية في السماء من منظور الرصد لا يعكس حقيقتها الفيزيائية، نظرًا للمسافات الشاسعة التي تفصل بينها.
وأضاف الخليوي أن ظواهر كهذه تظهر بأفضل شكل في المناطق قليلة التلوث الضوئي، مثل منطقة الحدود الشمالية، التي تُعد بيئة مثالية للتصوير الفلكي والرصد الدقيق.
وبيّن أن نجم "رأس التوأم المؤخَّر" يُعد أقرب عملاق أحمر إلى مجموعتنا الشمسية، ويقع على بُعد يُقدَّر بنحو 34 سنة ضوئية، فيما يبعد نجم "رأس التوأم المُقدَّم" حوالي 50 سنة ضوئية، وكلاهما من أبرز النجوم المضيئة في السماء.
وتُعرف سماء الحدود الشمالية بصفائها وتميّزها بانخفاض التلوث الضوئي، ما يجعلها وجهة مثالية لهواة الفلك ومحبي التصوير السماوي النادر.