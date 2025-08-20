سماء الحدود الشمالية تتزين بمشهد فلكي نادر.. اقتران القمر بالزهرة والمشتري ومرور محطتين فضائيتين

المصوّر الفلكي عدنان خليفة، عضو نادي الفضاء والفلك، وثّق هذا الحدث الفريد، حيث سجّل مرور محطة الفضاء الدولية عند الساعة 3:37 فجرًا، تلاها مرور المحطة الفضائية الصينية في تمام الساعة 4:13 فجرًا، ممّا أضفى على المشهد طابعًا نادرًا يجمع بين الأجرام السماوية والأنشطة البشرية في الفضاء.